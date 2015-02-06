Олланд и Меркель не привозили в Киев никаких предложений Путина, говорят в администрации Порошенко (видео)

Об этом в эфире ТСН.Ніч сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый, комментируя переговоры, которые в различных форматах длились 5 часов.

По его словам, лидеры Германии, Франции и президент Украины Петр Порошенко обсуждали пути имплементации Минских договоренностей - все стороны соглашаются, что именно этот документ является базовым для решения конфликта на Донбассе.

"Основой этих переговоров был никакой не "документ Путина", а произведенное еще со вчерашнего дня совместными усилиями сторон видение имплементации Минских договоренностей. Это главный базис, от которого никто не отказывается", - сказал заместитель главы АП.

Читайте такжеПутин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине - СМИТакже, по словам Чалого, не совсем правильно утверждать, что Меркель и Олланд сразу после Киева полетят в Москву. После встречи с Порошенко они полетели в Берлин и 6 февраля, возможно, они встретятся с Путиным в столице РФ, чтобы обсудить кризис на Донбассе.

"Очень важно, что привезут из Москвы наши европейские партнеры. Они взяли на себя роль подтолкнуть тех, кто подписывал договоренности и заявлял в Милане и других городах о том, что готовы взять на себя ответственность выполнить Минские договоренности", - сказал заместитель главы АП.

Чалый добавил, что для украинской стороны важно выйти на линию разграничения, указанную в Минском меморандуме 19 сентября 2014 года, закрыть границу от поставок оружия, обменять всех пленных, но главная позиция - полностью остановить огонь, причем не только со стороны украинцев.

Напомним, сразу после встречи министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Франция и Германия помогают вернуть мир.

В то же время депутат от Блока Порошенко Мустафа Найем утверждает со ссылкой на собственные источники, что предложения все же были, причем сначала их сообщили только Франции и Германии, планируя не привлекать Украину к переговорам.