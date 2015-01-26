Дальнейшая агрессия РФ не останется без ответа - комиссия Украина-НАТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам сегодняшнего заседания Комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса стороны строго осудили действия поддерживаемых Россией террористов «ДНР» и «ЛНР», прежде всего, их нападения на мирное население, а также агрессивную политику Кремля.

Кроме того, союзники в очередной раз призвали Москву прекратить поддержку террористов финансами, современным тяжелым вооружением и людскими ресурсами, а также вернуться за стол переговоров.

Североатлантический альянс заявил, что дальнейшая агрессия РФ против Украины не останется без адекватного ответа мирового сообщества.

Во время заседания были обсуждены дальнейшие действия в связи с активизацией деятельности российско-террористических группировок на востоке Украине.

Читайте такжеУдар по гражданскому населению Мариуполя нанесли целенаправленно - заместитель генсека ООНОт Украины в заседании приняли участие заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, председатель украинской части Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы (СРГ ВР) Михаил Коваль, а также глава Миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов.

В ходе заседания Коваль подробно проинформировал представителей Организации Североатлантического договора о текущей ситуации на востоке Украины и о наличии у украинской стороны неопровержимых доказательств причастности Российской Федерации к событиям в Мариуполе и его поддержки террористов на Донбассе.