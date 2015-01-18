За сутки в зоне АТО погибли 4 украинских военных, еще 32 получили ранения – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

«За последние сутки погибли четверо украинских военных, 32 получили ранения», - сказал он.

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Ранее в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщали, что в районе Донецкого аэропорта за минувшие сутки погибли трое военнослужащих и 31 был ранен. На данный момент ситуация вокруг Донецкого аэропорта находится под контролем сил АТО.