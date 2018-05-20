Порошенко во время почтения памяти жертв политических репрессий: дорога украинцев к Богу лежит не через Москву, у нас есть свой путь

По словам президента, получение украинской церковью автокефалии усилит национальную безопасность государства.

Получение Украинской православной церковью от Вселенского патриархата в Стамбуле томоса (приказа относительно изменения церковного устройства) об автокефалии усилит национальную безопасность Украины и автоматически ослабит позиции России.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии почтения памяти жертв политических репрессий во времена СССР.

«Дорога украинцев к Богу лежит не через Москву, у нас есть свой путь. Я убежден, что томос об автокефалии завершит утверждение независимости в духовном измерении. Это также усилит национальную безопасность, поскольку автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии. 15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень-очень близка» к получению томоса.