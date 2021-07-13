Среда, 14 июля, в Киеве будет жарким днем. Ожидается до +20 ночью, а днем воздух прогреется до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается ясная погода, лишь с обеда на небе появятся одинокие облака. Без осадков.

Не поможет с жарой и ветер, так как его скорость будет очень слабой: 1-3 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская