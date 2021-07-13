Жара в Киеве усилится / фото УНИАН
Среда, 14 июля, в Киеве будет жарким днем. Ожидается до +20 ночью, а днем воздух прогреется до +32 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается ясная погода, лишь с обеда на небе появятся одинокие облака. Без осадков.
Не поможет с жарой и ветер, так как его скорость будет очень слабой: 1-3 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.
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