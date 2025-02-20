Суд признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Российский актер, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов заочно осужден Винницким городским судом на 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным украинских правоохранителей, он активно и публично поддерживает вторжение в Украину и оккупацию ее территорий. Указанный актер, в основном, запомнился зрителям ролью в детективном сериале "Бандитский Петербург".

"По доказательной базе Службы безопасности заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов, который пропагандирует войну РФ против Украины. Осужденный является депутатом Госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение рашистов", - отмечают в СБУ.

Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием лидера РФ Владимира Путина. Также фигурант часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав РФ. Среди прочего, он отрицал военные преступления оккупантов на территориях, которые сейчас захвачены захватчиками, в частности в Мариуполе.

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Суд признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны).

Как уточнили в Винницкой областной прокуратуре, фигурант, будучи публичным влиятельным лицом, в 2014 году поддержал аннексию Крыма и оккупацию украинских восточных территорий. Уже в 2022 году он так же одобрил и сейчас поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"В многочисленных интервью пропагандистским медиа он заявлял, что "спецоперация" в Украине - это часть большого плана России по "установлению русского мира", который обязательно должен быть выполнен", - рассказали в прокуратуре.

Говорится, что артист отмечает свое непосредственное участие как политика в проведении так называемой "СВО", а именно - персональном голосовании за признание "независимости" "Л/ДНР".

Дмитрий Певцов - кто он такой

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Занесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Ему запрещен въезд в Украину. Фигурант базы "Миротворец". Депутат от партии "Новые люди", которую эксперты считают спойлером с целью размыть оппозиционный электорат. Сторонник режима Владимира Путина.

Стал известным, сыграв главную роль в фильме "По прозвищу "Зверь"", но особенно популярным его сделала роль криминального деятеля в сериале "Бандитский Петербург".

Напомним, в Одессе к 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, который вместе с бывшим журналистом делал фейковые пропагандистские ролики о мобилизации в Украине. Мужчина, получивший срок, совместно со своим приятелем-экс-журналистом по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН-ТВ" создали аудиовизуальное произведение. Видео содержало фейковую информацию об обстоятельствах мобилизации в Одессе. В частности, во исполнение задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП. Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

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