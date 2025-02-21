Мужчина также рассказал о совместных военных учениях.

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич прокомментировал недавнее решение известного юмориста Игоря Ласточкина пойти в ВСУ.

Оказалось, что мужчины вместе проходили трехдневную военную подготовку в Донецкой области.

"Мы были там три дня, нам показали, как проходит подготовка бойцов, процесс разминирования и еще много чего", - пояснил Константин в комментарии для ТСН.ua

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Он также добавил, что тогда видел, как решительно настроен Ласточкин. Поэтому о его шаге пойти на фронт Грубич сказал так:

"Думаю, что не в последнюю очередь решение Игоря как раз связано с тем, что он все видел собственными глазами, знает персонально командиров. Я тогда уже видел по нему, что он серьезно настроен, и действительно мог бы стать одним из военных. Потому что у него очень ловко получалось выполнять все задачи, и еще он точно стрелял. Но это мои собственные наблюдения. То, что он сделал такой смелый поступок, заслуживает только уважения".

К слову, юморист Игорь Ласточкин будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Напомним, ранее певец Миша Крупин официально пополнил ряды ВСУ.

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