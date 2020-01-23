Волочкова разделась и улеглась на снегу (фото)

Полуголая артистка в очередной раз удивила фанов.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику.

Читайте такжеВера Брежнева предстала в провокационной позе (фото)

В этот раз артистка решила не демонстрировать свой фирменный шпагат. Но без "фишек" Анастасии не обошлось: она разделась и улеглась на снегу.

На опубликованном в Instagram фото видно, что Волочкова без бюстгальтера, грудь она прикрыла веником для бани. Снизу видны тоненькие шнурочки от трусиков балерины.

Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.