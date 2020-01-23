Волочкова разделась и улеглась на снегу (фото)
11:17, 23 января 2020Звезды
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Полуголая артистка в очередной раз удивила фанов.
Волочкова снялась топлес / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику.
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В этот раз артистка решила не демонстрировать свой фирменный шпагат. Но без "фишек" Анастасии не обошлось: она разделась и улеглась на снегу.
На опубликованном в Instagram фото видно, что Волочкова без бюстгальтера, грудь она прикрыла веником для бани. Снизу видны тоненькие шнурочки от трусиков балерины.
Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.
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