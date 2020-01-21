Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру (фото)

Поклонники в полном восторге от снимка ведущей.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известна по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка", в очередной раз удивила своих подписчиков откровенным фото.

Читайте такжеВера Брежнева снялась в белье (фото)

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем телезвезда стоит спиной к камере, на ней купальник с трусиками-стрингами. Волосы Леси распущены и ниспадают по ключицам.

В кадре Никитюк выпятила идеальную сочную попу, поклонники в полном восторге.

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала горячее фото с отдыха в Доминикане.