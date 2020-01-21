Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру (фото)
09:21, 21 января 2020Звезды
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Поклонники в полном восторге от снимка ведущей.
Никитюк сверкнула ягодицами / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известна по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка", в очередной раз удивила своих подписчиков откровенным фото.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем телезвезда стоит спиной к камере, на ней купальник с трусиками-стрингами. Волосы Леси распущены и ниспадают по ключицам.
В кадре Никитюк выпятила идеальную сочную попу, поклонники в полном восторге.
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