Посевной календарь по фазам Луны поможет распланировать работу на огороде и в саду.

В октябре у владельцев собственного участка остается немало работы. На огороде большинство овощей уже собрано, но продолжается посев озимых культур и тепличных растений. Больше всего забот в октябре в саду: пора сажать цветы и ягодные кустарники, а также саженцы плодовых деревьев. Проводится обрезка растений и подготовка к укрытию на зиму.

Фазы Луны очень влияют на рост и урожайность всех растений. Лунный посевной календарь на октябрь 2023 подскажет, какие дни второго осеннего месяца считаются удачными для посевов и посадок, а в какие даты на участке лучше ничего не делать.

Лунный посевной календарь на октябрь 2023 на каждый день

1-2 октября - хорошие дни для посадки озимого лука и чеснока на огороде, и капусты в теплице. Можно вносить органические удобрения на грядке. Удачные дни для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов в саду - они быстро приживутся. Пересаживать растения не рекомендуется.

Видео дня

3-5 октября - сбор корнеплодов, овощей и фруктов для длительного хранения и для консервации. Борьба с болезнями, вредителями и сорняками. Выкапывание клубней и луковиц цветов на хранение. Посадка многолетних цветов и роз. Обработка сада от болезней и вредителей, обрезка сухих веток и листьев. Не рекомендуется повреждать корни растений.

6-7 октября - прекрасные дни для посадки крыжовника, смородины, малины и других кустарников. В теплице и на подоконнике можно посадить зелень и листовые салаты. Посев озимой свеклы, редьки, моркови, лука, щавеля. Можно сажать розы и многолетние цветы. Разрешено вносить на участке органические удобрения и компост, но не стоит удобрять землю химическими препаратами.

8-10 октября - сбор оставшихся овощей на хранение, выкопка многолетнего лука, рыхление, перекопка и удобрение почвы. Можно проводить санитарную обрезку и побелку деревьев, очищать старую кору, мульчировать розы. Подкармливать и поливать растения не рекомендуется.

11-12 октября - выгонка зелени, посев салатов на подоконнике, посадка овощей в теплице. Приготовление компоста из растительных остатков. Глубокая перекопка грядок и борьба с подземными вредителями. На клумбе можно посадить розы, клематисы, многолетние цветы. В саду разрешена посадка живой изгороди и вечнозелёных растений. Не рекомендуется замачивать семена.

13-15 октября - дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями в эти даты.

16-17 октября - посадка лука, чеснока и щавеля в огороде, а также цветной и пекинской капусты в теплице. Хорошие дни для посадки любых цветов, особенно тех, что имеют шипы и колючки. Можно сажать и пересаживать любые плодовые деревья, виноград, клубнику. Не рекомендуется обрезать ветки и корни растений (раны долго заживают), а также размножать растения через деление корней и луковиц.

18-19 октября - не очень урожайные дни. Лунный посевной календарь рекомендует собирать растения на семена и для длительного хранения. Можно заготавливать консервацию на зиму. Посадка клематисов, тюльпанов, нарциссов, бархатцев. Перекопка почвы, внесение удобрений, борьба с сорняками и вредителями. Не рекомендуется обрезать и поливать растения.

20-21 октября - подзимняя посадка лука, чеснока, петрушки, моркови, щавеля. Обработка растений от вредителей. Мульчирование почвы. Обрезка лишних побегов и отцветших соцветий (раны быстро заживают). Не рекомендуется пересаживать растения и работать с корнями.

22-24 октября - неурожайные дни, посев и посадка большинства культур посевным календарем не рекомендуется. Также не стоит поливать и подкармливать растения. Можно перекапывать почву и уничтожать сорняки, белить деревья, собирать урожай для длительного хранения и консервации.

25-26 октября - очень урожайные дни, можно сажать любые растения в теплице и на подоконнике, сеять сидераты, а также выращивать озимые культуры на участке. Разрешены очень умеренные подкормки и поливы. В саду можно посадить виноград, ягодные кустарники, зеленую изгородь и любые цветы. Не рекомендуется обрезать ветки и обрабатывать растения химическими препаратами.

27-28 октября - дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

29-30 октября - посев и посадка любых культур, выкапывание поздних овощей на хранение, внесение органических удобрений. Можно сажать любые деревья и кустарники в саду, белить стволы и мульчировать почву. Также можно заняться окучиванием розы и молодой малины. Не рекомендуется пересаживать растения.

31 октября - уборка овощей и фруктов на длительное хранение. Борьба с вредителями и болезнями. Глубокая перекопка почвы. Посадка цветов с вьющимися стеблями. Вырезка больных и лишних побегов садовых растений. Не рекомендуется прививать, пикировать и пересаживать растения.

Вас также могут заинтересовать новости: