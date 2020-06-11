Хрустящие огурцы с кетчупом: рецепт вкусной заготовки на зиму
Законсервированные огурцы с кетчупом – отличный вариант закуски на зиму. Огурчики получаются хрустящими, очень вкусными, пикантными и остренькими. Будут уместны к любому столу – как к праздничному, так и к повседневному.
Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"
- Огурец - 2 кг
- Вода - 6 ст.
- Сахар - 1 ст.
- Уксус (9%) - 1 ст.
- Соль - 2 ст. л.
- Кетчуп "Чили" - 1 пакет (300 г)
- Укроп - 1 пучок
- Хрен (листья) - 1 пучок
- Перец чили зеленый - по вкусу
- Чеснок (на литровую баночку) - 2 зубчика
- Лист лавровый (на литровую банку) - 2 шт.
- Перец черный горошком (на литровую банку) - 5 шт.
Огурцы вымыть и залить холодной водой на 4 часа, периодически ее меняя.
Банки и крышки помыть и стерилизовать удобным способом.
В подготовленные литровые банки на дно выложить нарезанный укроп, листья хрена, перец острый по вкусу, 2-3 лавровых листа, 5-6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.
Разложить в банки плотными рядами огурцы. Залить кипящую воду, закрыть крышками и оставить на столе на 20 минут. По истечении указанного времени, вылить остывшую воду.
Готовим рассол. В небольшую кастрюлю влить 6 стаканов кипятка, добавить 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, пакет томатного кетчупа "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешать, поставить на огонь и довести рассол до закипания.
Полученным рассолом залить огурцы и закрутить (или закрыть), крышки. Затем укутать банки с огурцами одеялом до охлаждения.
Огурцы с кетчупом "Чили" без стерилизации
- Огурцы - 2 кг
- Кетчуп - 6 ст.л.
- Соль - 3 ст.л.
- Сахар - 2 ст.л.
- Уксус - 75 мл
- Перец горошком - 9 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Укроп - 3 г
Рецепт рассчитан на 3-литровые банки. На дно банки положить по 1 зонтику укропа, по 1 зубчику чеснока, по 3 горошинки перца.
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Огурцы предварительно помыть и замочить в воде на 4 часа, достать, разложить по банкам. Вскипятить воду, залить огурцы, дать им постоять 3-5 минут и слить воду.
Снова вскипятить новую, чистую воду и залить ею огурцы, дать постоять 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, кетчуп "Чили" и вскипятить. Маринад должен хорошо закипеть, после чего влить уксус. Залить маринадом огурцы.
Закатать чистыми стерилизованными крышками. Хранить в прохладном месте.
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