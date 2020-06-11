цей матеріал доступний українською

Хрустящие огурцы с кетчупом: рецепт вкусной заготовки на зиму

13:07, 11 июня 2020
Праздники
49 0
Вкусные огурцы с кетчупом - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Законсервированные огурцы с кетчупом – отличный вариант закуски на зиму. Огурчики получаются хрустящими, очень вкусными, пикантными и остренькими. Будут уместны к любому столу – как к праздничному, так и к повседневному.

Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"

  • Огурец - 2 кг
  • Вода - 6 ст.
  • Сахар - 1 ст.
  • Уксус (9%) - 1 ст.
  • Соль - 2 ст. л.
  • Кетчуп "Чили" - 1 пакет (300 г)
  • Укроп - 1 пучок
  • Хрен (листья) - 1 пучок
  • Перец чили зеленый - по вкусу
  • Чеснок (на литровую баночку) - 2 зубчика
  • Лист лавровый (на литровую банку) - 2 шт.
  • Перец черный горошком (на литровую банку) - 5 шт.

Огурцы вымыть и залить холодной водой на 4 часа, периодически ее меняя.

Банки и крышки помыть и стерилизовать удобным способом.

В подготовленные литровые банки на дно выложить нарезанный укроп, листья хрена, перец острый по вкусу, 2-3 лавровых листа, 5-6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.

Как законсервировать огурцы с кетчупом / фото kulinarenok.ru

Разложить в банки плотными рядами огурцы. Залить кипящую воду, закрыть крышками и оставить на столе на 20 минут. По истечении указанного времени, вылить остывшую воду.

Готовим рассол. В небольшую кастрюлю влить 6 стаканов кипятка, добавить 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, пакет томатного кетчупа "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешать, поставить на огонь и довести рассол до закипания.

Полученным рассолом залить огурцы и закрутить (или закрыть), крышки. Затем укутать банки с огурцами одеялом до охлаждения.

Огурцы с кетчупом "Чили" без стерилизации

  • Огурцы - 2 кг
  • Кетчуп - 6 ст.л.
  • Соль - 3 ст.л.
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Уксус - 75 мл
  • Перец горошком - 9 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Укроп - 3 г

Рецепт рассчитан на 3-литровые банки. На дно банки положить по 1 зонтику укропа, по 1 зубчику чеснока, по 3 горошинки перца.

Читайте такжеКлубника – польза летней ягоды и лучшие рецепты

Огурцы предварительно помыть и замочить в воде на 4 часа, достать, разложить по банкам. Вскипятить воду, залить огурцы, дать им постоять 3-5 минут и слить воду.

Снова вскипятить новую, чистую воду и залить ею огурцы, дать постоять 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, кетчуп "Чили" и вскипятить. Маринад должен хорошо закипеть, после чего влить уксус. Залить маринадом огурцы.

Закатать чистыми стерилизованными крышками. Хранить в прохладном месте.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #огурцы#рецепт