Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 6 февраля, что можно и нельзя делать, у кого именины.

6 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 февраля (19 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Вукола, епископа Смирнской церкви, ученика святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Видео дня

О жизни святого известно немного. Преподобный Вукол был первым епископом Смирнской Церкви (сейчас это город Измир в Турции). По одной версии епископом его поставил апостол Иоанн Богослов, по другой - Вукол был рукоположен в епископы Смирны апостолом Павлом. В свое время святой Вукол обратил в веру и крестил множество язычников, его почитали как мудрого и опытного наставника.

Когда святой умер, то на его могиле выросло миртовое дерево, которое исцеляло больных - верующие молились возле него о здоровье, своем и близких, и излечивались от недугов.

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Также 6 февраля по новому церковному календарю отмечают день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

Какой церковный праздник 6 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобной Ксении Миласской. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 февраля

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время, а также какой будет весна и лето:

туман выпал - погода переменится;

вьюга разыгралась - к скорой весне;

птицы летают низко - будет похолодание;

холодный день - март будет тёплым;

выпал снег - лето будет холодным.

В народе 6 февраля - праздник Вукол Телятник, прозвали его так потому, что в это время обычно начинался весенний отел коров. Наши предки верили, что святой Вукол оберегает новорожденных телят от болезней и всего плохого.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 6 февраля церковь порицает ругань, ложь, лень, сквернословие, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, обижать кого-либо, особенно животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ругаться в доме, давать деньги в долг и вещи - говорят, счастье отвернется, лучше одолжить и подарить в другой день. Не советуют также принимать важные решения и заключать сделки - можно попасть в авантюру.

Что можно делать 6 февраля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Вуколу, как ходатаю за нас перед Господом - просят о здоровье для всей семьи и исцеления от недуг. Также считается, что святой помогает обрести счастье в личной жизни - Вуколу молятся те, кто хочет найти себе пару и обзавестись семьей.

По одной из примет в этот день одинокий человек должен сходить в церковь и попросить у святых семейного счастья - если этого не сделать, то долго придется пробыть в одиночестве.

В старину на Вукола Телятника обязательно окуривали хлев чабрецом и хорошо кормили коров - чтобы телята родились крепкими, а корова давала много молока. Сегодня также можно заниматься уборкой и починкой вещей, а если вы поссорились с соседями, то день отлично подходит для того, чтобы помириться.

Кто отмечает день ангела 6 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Христина, Юлиан.

По старому стилю день ангела у Ксении, Герасима, Ивана, Николая, Павла, Тимофея.

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