Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 13 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 октября по новому церковному календарю вспоминают чудотворную святыню - Иверско-Мирненскую икону Божией Матери ("Мироточивую"), которая находится в Винницкой области. О традициях и приметах 13 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

13 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

13 октября по новому церковному календарю (26 октября по старому) - день чудотворной Иверско-Мирненской иконы Божией Матери ("Мироточивой").

Иверско-Мирненская икона Богородицы находится в селе Мирное (бывшая Кировка) Винницкой области. Иверскую икону Божией Матери в местный храм привез его настоятель, протоиерей Виталий Трач из Браиловского женского монастыря под Винницей. В 2007 году в праздник Архистратига Михаила 21 ноября (по старому стилю) икона "заплакала" - замироточила. С того времени святыня постоянно мироточит, иногда так сильно, что за сутки собирается более литра мира, которое раздают верующим.

Икона Богоматери считается чудотворной - зафиксирован ряд чудесных исцелений у иконы и от мира, вытекающего из нее. Известна история семьи, прилеевшей из Германии, чтобы взять чудесного мира для дочери Вероники, болеющей туберкулезом костей. После посещения храма самолет, на котором они возвращались, не успел еще приземлиться в Мюнхене, как девочке стало лучше, а затем болезнь вообще отступила. В знак благодарности эта семья подарила красивую корону, которая до сегодняшнего дня украшает киот иконы.

Чудотворная святыня побывала во многих храмах Винницкой области, а затем и в разных уголках Украины - Киеве, Львове, Черкассах, Умани, Ужгороде, Кропивницокм, Житомире и других городах. Во время пребывания в Киево-Печерской лавре иконе подарили оклад.

Интересно, что в Мирненском храме мироточит не только икона Богородицы. Также в 2007 году местные жители принесли в церковь икону Всех святых, которую ранее выбросили из разрушенного Покровского храма - икона замироточила у верующих дома. Позже в храме также замироточил образ Христа Спасителя.

Церковный праздник 13 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

О чем говорят приметы на 13 октября

Приметы дня говорят о предстоящей погоде и зиме:

снег выпал в этот день - зима еще нескоро будет;

журавли улетели в теплые края - вот-вот будет мороз;

луна в тумане - погода испортится.

В народном календаре 13 октября - праздник Иверская, Агафонов день, Карпов день, названный так в честь великомучеников Карпа, диакона Папила, его сестру Агафонику и Агафодора, память которых также совершаетя 13 октября.

Что нельзя делать 13 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы дня не советуют сегодня заниматься тяжелой работой по дому.

Что можно делать 13 октября

В молитвах к Богоматери перед чудотворной Иверско-Мирненской иконой просят исцеления, защиты от бедствий, утешения в бедах, молятся в разных тяжелых жизненных обстоятельствах.

По народной традиции сегодня нужно хорошо выкупаться - считается, что так можно прогнать все недуги.

13 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Трофим, Николай, Карп, Вениамин, Никита.

По старому стилю именины празднуют Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий, Александра.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: