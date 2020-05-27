Вкусные и пышные галушки: как приготовить колоритное блюдо

Это очень сытное старинное блюдо. Подавать галушки можно со шкварками и луком или со сметаной.

Галушки, казалось бы, очень простое блюдо, однако, если их дополнить ароматными шкварками с жареным луком, то просто невозможно оторваться – такая вкуснятина!

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В общем галушки – это отваренные в воде кусочки теста. Их подают как отдельное блюдо, используют в качестве гарнира или варят суп с галушками. Приправлять их можно жареным луком, мясом, зеленью, сметаной.

Готовить украинские галушки довольно несложно, к тому же из простых ингредиентов. А взамен можно получить вкусное, сытное и аппетитное блюдо, которое понравится всем домочадцам.

Галушки с салом и луком

Мука пшеничная – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 40 г

Сало с мясными прослойками – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 40 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Прежде всего следует приготовить тесто для домашних галушек. В миску просеять муку. Добавить к ней сырое яйцо, кипяченую воду комнатной температуры, мягкое сливочное масло и соль.

Хорошо вымесить тесто, пока оно не соберется в плотный шар. Завернуть его в пленку или пакет, оставьте полежать минут 15.

Достать тесто, отрезать от него небольшой кусочек. Руками раскатать его в колбаску. Теперь порезать получившуюся колбаску на небольшие кусочки. Стоит делать галушки примерно одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно.

Варить галушки в подсоленной кипящей воде до готовности, примерно 7 минут после закипания воды.

Тем временем нарезать сало с мясными прослойками и лук небольшими кубиками. В сковороде обжарить сначала сало, пока весь жир не вытопится. Должны получиться румяные и хрустящие шкварки. Добавить к шкваркам лук, обжарить его до золотистого цвета.

В сковороду с салом и луком переложить сваренные галушки, предварительно отброшенные на дуршлаг. Пару минут обжаривать их вместе со шкварками и луком. Поперчить и посолить блюдо, если сало было не соленое.

Вкусные галушки с салом и луком подавать к столу в горячем виде сразу после приготовления.

Полтавские галушки

Мука – 4-5 ст.

Кефир – 0,5 л.

Сливочное масло – 50 г

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л. (без горки)

Курица вареная – 400 г (для соуса)

Чеснок – 4-5 зубчика (для соуса)

Сметана – 2-3 ст.л. (для соуса)

Перец черный молотый – 2 щепотки (для соуса)

Кефир выливаем в миску, присыпаем мукой. Затем посыпаем содой и солью. Высыпаем оставшуюся муку и только теперь начинаем перемешивать. Тесто должно быть мягким.

Тем временем набираем в кастрюлю воду и ставим на огонь.

Делим тесто на полоски, а затем разрезаем на небольшие равные части. Величина галушек зависит только от вас. Но при варке они увеличатся примерно в два раза.

Когда вода в кастрюле закипит, обвязываем ее марлей – галушки будут вариться на пару. Можно делать это на сите. Выкладываем галушки на марлю и накрываем крышкой.

Варим галушки среднего размера где-то 5 минут. Готовность проверяем деревянной зубочисткой. Протыкаем галушку и, если на зубочистке нет теста, значит галушки готовы. Сваренные галушки поливаем растопленным маслом, чтобы не слипались

К галушкам можно приготовить такую заправку. Измельчаем вареное куриное мясо. Слегка обжариваем его на сковороде. Добавляем измельченный чеснок, соль, перец и сметану. Тушим буквально несколько минут. Высыпаем мясо с соусом в горшок с галушками и хорошо встряхиваем-перемешиваем.

Галушки фаршированные

Мука – 550 г

Яйцо куриное (большое) – 1 шт.

Кефир – 350 г

Масло сливочное (для смазывания изделий) – 100 г

Свинина (жирная) – 500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Сода – 0,5 ч. Л.

Соль – по вкусу

В просеянную муку добавить кефир, соль, яйцо и соду. Тесто замешать до однородной эластичной консистенции и обязательно дать ему отдохнуть 30-40 минут.

Свинину предварительно отварить. Измельчить и обжарить лук. Отварное мясо и лук пропустить через мясорубку. Добавить соль, перец. Хорошо перемешать.

Растопить сливочное масло (им смазывают готовые галушки).

Тесто должно получиться очень мягким, даже липким (чем мягче тесто, тем более воздушными получаются готовые галушки).

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Столовой ложкой набираем тесто и, будто размазывая его по пальцам руки, формируем лепешку, в центр которой помещаем шарик из фарша и другой рукой, обмакнутой в муку, хорошо защипываем край и делаем шарик. Выкладываем каждый сформированный таким образом шарик на присыпанную мукой дощечку.

Готовим пароварку заранее. Можно взять обычную большую кастрюлю с водой, поставить на нее сито или мантушницу, смазать ее поверхность маслом, чтобы галушки не слиплись.

Выкладываем галушки на большом расстоянии друг от друга, потому что они значительно увеличатся при варке. Закрываем крышкой и варим каждую партию 8-9 минут.

Готовые галушки "подковыриваем" вилкой, вынимаем, укладываем в большую кастрюлю и щедро смазываем растопленным сливочным маслом.

Такие галушки получаются очень пористыми, воздушными и практически невесомыми. Традиционно подают их со сметаной.

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