Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых больших церковных праздников, который связан с событиями земной жизни Пречистой.

Праздник Благовещение у православных христиан входит в число двунадесятых, то есть, двенадцати самых важных после Пасхи. После принятия Православной церковью Украины новоюлианского календаря все даты непереходящих праздников сместились. Рассказываем, какого числа Благовещение выпадает в этом году, а также о его правилах, запретах и приметах.

Что такое Благовещение - смысл праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из православных праздников, посвященный событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Отмечать его начали еще в III веке, а изначально он назывался "Возвещение", "Приветствие Марии", "Зачатие Христа".

Благовещение - это "благая весть". По преданию, в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и принес благую весть, что Она в скором времени родит Спасителя: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!" Именно с этого момента и начинается воплощение в жизнь замысла Божьего - открыть верующим дорогу в Царствие Божие.

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Эпизод, когда архангел Гавриил возвестил новость Пречистой Марии, является частым сюжетом на церковных фресках. Самыми древними в Украине являются изображения Благовещения на фреске и мозаике в Софии Киевской, которые датируются XI веком.

Когда Благовещение будет в 2024 году по старому и новому календарю

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают за 9 месяцев до Рождества Христова. Традиционно праздновали Благовещение 7 апреля, но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь, дата сдвинулась - по новому стилю Благовещение в 2024 году выпадает на 25 марта.

Что можно делать на Благовещение

Так как это великий церковный праздник, то на Благовещение Пресвятой Богородицы хорошо посетить литургию в церкви и помолиться. К Деве Марие обращаются с особыми просьбами - просят здоровья, защиты, помощи в трудных ситуациях, прощении грехов, а также благодарят за полученные блага. Не имеет значения, какую молитву читать Богородице или же обращаться своими словами - главное, чтобы молитва была искренней.

Праздник выпадает на период Великого поста, но в этот день он не такой строгий: можно съесть немного рыбы, добавлять к блюдам растительное масло, выпить церковного красного вина.

В народе существует традиция умываться в этот день талой водой - считается, что это укрепляет здоровье. Хозяйки же запасаются благовещенской солью - верят, что она спасает от всех болезней.

Что нельзя делать на Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы - это время, когда нужно посвящать себя духовному, а не мирскому. Поэтому в праздник стараются не заниматься тяжелым физическим трудом и даже домашними хлопотами.

Также в этот день не следует:

шить, стирать, вязать, готовить;

обижать окружающих, ссориться, грешить;

отправляться в дальнюю дорогу;

давать взаймы или выносить что-то из дома, чтобы избежать потери в будущем.

Существует поверье, что именно на Благовещение Господь и Богородица благословляют все растения, поэтому в праздник нельзя работать на земле, обрезать деревья. Есть также поговорка: "На Благовещенье птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Что это значит и можно ли мыть голову на благовещение? Это значит, что стричь и красить волосы в большой праздник не следует, но мыться, в том числе и мыть голову, церковь не запрещает.

Приметы на Благовещение

В праздник наблюдали за погодой:

если "солнце играет", то год будет благополучным, а урожай - богатым;

дождь в этот день - уродится рожь;

снег еще не растаял - хороших всходов не будет;

вернулись перелетные птицы - к скорому лету.

Гром на Благовещенье вместе с грозой обещают богатый урожай орехов.

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