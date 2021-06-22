22 июня - 173-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 192 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 22 июня 2021

В этот день в мире отмечаются День шоколадного эклера, Всемирный день тропического леса.

В Украине - День памяти и скорби, в США - День радлера, День луковых колец, День глупых мужских поступков, День технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в Хорватии - День борьбы против фашистов, в Сальвадоре - День учителя, в Латвии - День памяти героев битвы под Цесисом, в Колумбии - День адвоката, в Тайване - День рождения Куан Кунга.

Памятные даты 22 июня, годовщины и события

В 1633 году итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени, первый, кто применил телескоп для наблюдения небесных тел и сделавший ряд выдающихся астрономических открытий, основатель экспериментальной физики Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Итальянские инквизиторы посчитали его еретиком и судили. Последние годы жизни он провел на своей вилле Арчертри во Флоренции под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года Папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВ 1889 году Германия ввела пенсии по старости. Автором этой первой в мире официальной системы социального страхования стал Отто Бисмарк. Именно благодаря ему появились и первые больничные кассы, и несколько видов социального страхования для рабочих. На сегодня немецкая пенсионная система является одной из сильнейших в мире, она пережила две мировые войны, денежные реформы и гиперинфляции. С самого начала пенсия, полученная от государства, была разработана для повышения уровня жизни.

В 1910 году была открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

В 1960 году произошел официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Никита Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека СССР ревизионистом. Отношения стали медленно восстанавливаться после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Окончательно они были восстановлены при Горбачеве, символом чего стал его визит в Китай - первый за 30 лет после правления Хрущева - в мае 1989 года.

В 1983 году НХЛ ввела овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла Александрийского, архиепископа, и преподобного Кирилла Белоезерского, игумена. Другие названия праздника: «Кирилл», «Кириллин день», «Солнцеворот». Считалось, что 22 июня лето вступало в свой расцвет, и это самый длинный день в году.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеПетров пост в 2021 году: что можно и запрещено есть, питание по днямНельзя ругаться и ссориться – иначе жди пожаров. Также нельзя убивать комаров после полудня, иначе их станет намного больше. В этот день нужно воздержаться от работ с растениями.

Приметы на 22 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день жаркий - такой погода будет долго;

- с утра идет дождь - к плохому урожаю.

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Автор: Нана Черная