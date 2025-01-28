Разбираемся, какая часть свинины самая мягкая и для чего ее используют, а также что готовить из других частей тушки.

Покупая свиное мясо, не все могут сориентироваться, какое взять на котлеты, а какое - на шашлык и есть ли в этом вообще какая-то разница. Разница - есть, причем существенная, так как у разных частей тушки разные особенности, которые влияют и на вкус блюда, и на технологию приготовления. Разберемся, какая часть свинины лучше для шашлыка, что подойдет для отбивных, плова или котлет, а из чего нужно варить холодец.

Какая часть свинины лучше на шашлык и для других блюд

Иногда возникает вопрос: мякоть свинины - это какая часть? Или какая часть свинины лучше - задняя или передняя? Сказать однозначно, что одна часть мяса лучше другой - нельзя, все зависит от того, что вы будете из них готовить.

Какая часть свинины лучше для котлет

Для котлет обычно берут жирную свинину, чтобы котлеты получились сочными. Подойдут ошеек (шея), передний и задний окорок, грудинка.

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Какая часть свинины лучше для жарки на сковороде

Отлично подходит корейка - какая часть свинины это? Так называют мясо на спине вдоль позвоночника. Также берут вырезку - кстати, если говорить о том, какая часть свинины нежирная, то это как раз вырезка, она считается самым постным и самым нежным мясом. Из нее получаются отличные стейки и шашлык.

Иногда под вырезкой понимают любой кусок мяса без кости, но это не так. Мякоть свинины - это мясо без косточек и сала, оно может быть вырезано из любой части туши.

Также вкусными получаются жареные уши и пятачок, обычно из них готовят закуски в восточном стиле.

Подчеревок также можно брать для жарки, а также копчения, но следует учитывать, что в нем много сала, поэтому и использовать его по назначению.

Какая часть свинины лучше для отбивных

Вкусные отбивные получаются из корейки, ошейка и окорока (бедра и лопатки). Также берут кострец – из него делают отличные стейки и шницели.

Какая часть свинины лучше для запекания

Чтобы запечь свинину, выбирают наиболее мясистые и мягкие части, которые содержат немного жира - тогда мясо получается нежным и сочным. Для этого берут ошеек, корейку и окорок (передний и задний).

Какая часть свинины лучше для тушения

Можно брать практически любую часть тушки, но опять-таки - чем нежнее мясо и более постное, тем меньше времени его нужно готовить. Вырезка получится мягкой и сочной, но не менее вкусными будут также тушеная щековина (щечки), которую принято считать мясом более низкого сорта.

Какая часть свинины лучше для плова

Для плова не советуют брать постное филе - в блюде обязательно должны быть жирные куски свиного окорока, лопатки, ошейка и грудинки. Также готовят плов и с ребрами.

Какая часть свинины для шашлыка подходит лучше всего

Самый вкусный и сочный шашлык получается из ошейка, вырезки и корейки. Но берут на шашлык также кострец и задний окорок.

Кроме всего вышесказанного, добавим также, что, если надумаете варить холодец - тогда берите свиную рульку. Если же говорить о копченостях, то очень вкусной получается свиная грудинка.

В инфографике ниже можно с легкостью сориентрироваться, какая часть свинины для чего подходит.

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