Эксперты объяснили, как пандемия коронавируса повлияла на поставки товаров и потребительский спрос

Нынешний кризис заставил многих предпринимателей задуматься над построением не только бюджетной, но и устойчивой цепочки поставок.

Пандемия коронавируса COVID-19 повлекла за собой разрыв существующих цепочек поставок товаров и сделала труднопрогнозируемым спрос потребителей на ряд товаров и услуг в условиях высокой неопределенности.

Об этом сообщил основатель компании по управлению запасами "InOpt" Виктор Роман в ходе трехдневной zoom-конференции на базе онлайн-платформы Merezha, созданной при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business.

«Этот кризис коснулся нас напрямую. Очень быстрое и динамичное падение, коснувшееся всех цепочек поставок, разорвало эти цепочки, потому что с одной стороны у нас есть резкое ограничение спроса, а с другой стороны - есть цепочки поставок, в которых спрос был настолько большой, что компании не справлялись», - сказал Роман.

Читайте такжеКарантин в Украине: ритейлеры просят разрешить работу магазинов, имеющих отдельный вход с улицы

По его словам, нынешний кризис заставил многих предпринимателей задуматься над построением не только бюджетной, но и устойчивой цепочки поставок.

«Но, есть и положительные стороны, ведь кризис - это новые возможности. Раньше все рассматривали цепочку поставок как центр затрат, соответственно, все старались сокращать затраты, но с недавнего времени компании задумались над тем, что нужно делать цепочку поставок более устойчивой», - отметил эксперт.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать покупательское поведение населения после завершения карантина, тем не менее, компании должны прогнозировать и анализировать любые отклонения спроса, а также установить связь непосредственно с клиентом для качественного отслеживания любых изменений.

В свою очередь, присутствующая на онлайн-конференции генеральный директор Apple Consulting Юлия Плиева также отметила, что коронавирус вызвал неопределенность в дальнейшем поведении спроса потребителей, в связи с чем компаниям в данной ситуации важно не упускать ни одной продажи и ни одного клиента.

«Коронавирус коснулся каждого бизнеса, но вирус массового поражения бизнеса, который мы сейчас наблюдаем, я называю вирусом «у страха глаза велики». То есть, на самом деле, это означает, что большинство предпринимателей думает, что после завершения карантина спрос катастрофически упадет и у потребителей не будет денег, а также то, что спрос сместится к более дешевым продуктам. Эти мысли небезосновательны, но они являются вирусом массового поражения и у них есть слабые звенья. Ведь никто не знает, как поведет себя спрос, не факт, что он упадет существенно, мы просто не знаем, как и на что он упадет», - отметила Плиева.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в марте ускорился до 7,7%

По словам присутствующих экспертов, опыт, который получил бизнес в течение последних двух месяцев, является уникальным, поскольку предпринимателям пришлось выживать в условиях высокой неопределенности.

К примеру, главный исполнительный директор сервисной компании CRMIUM, насчитывающей более 130 запущенных проектов в 12 странах мира, Павел Яковенко, который также принимал участие в мероприятии, отметил, что компания еще до начала масштабного кризиса начала оптимизацию бизнес-процессов, среди которых переезд в более компактный офис и перевод львиной доли сотрудников на работу в удаленный формат.

«Я провел опрос и только свыше 40 процентов людей готовы работать в офисе, остальные ответили, что им офис не нужен, либо подходит вариант его посещения пару раз в неделю. Таким образом, наши постоянные расходы в виде содержания офиса, маркетинга и бухгалтерского аутсорсинга остались, а все остальное перешло в переменные расходы, а это 70-80% всех наших расходов… В целом, покупательная способность упала в конце марта - начале апреля, а сейчас вышла на предыдущий уровень, по сравнению с тем, как было до карантина», - сообщил Яковенко.

В свою очередь, по словам Плиевой, уже сейчас производители реорганизовывают свои продуктовые портфели в пользу базовых продуктов и сокращают расходы.

«Любое классное для потребителя предложение всегда сработает беспроигрышно, даже на падающих рынках. Нужно вкладывать деньги в доставку. Невзирая на то, что она сейчас «выстрелила» колоссально, она будет сохранять этот уровень, поэтому сейчас однозначно нужно создавать операторов по доставке», - добавила гендиректор Apple Consulting.

По словам Виктора Романа, основателя компании по управлению запасами "InOpt", сейчас предпринимателям также необходимо оптимизировать производство и организовать эффективную модель управления бизнес-процессами.

«Вы должны настраивать ваши бизнес-процессы таким образом, чтобы вам хватило ресурсов выжить и пережить кризис. Компании, которые быстрее переориентируются и смогут найти новые ценности для клиентов, смогут «выплыть» довольно неплохо в нынешней ситуации. Нужно также осуществлять соответствующее планирование, потому что в кризис вы не всегда можете быстро влиять на поведение спроса», - добавил эксперт.

По словам представителя ЕБРР в Украине, координатора проекта Merezha Павла Вдовича, на базе онлайн-платформы которого состоялась данная конференция, эксперты данной платформы также готовы поддержать бизнес с помощью минимум десяти открытых семинаров, которые будут проведены в течение мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщил о выделении 21 миллиарда евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

С 2010 года ЕБРР предоставляет грантовую поддержку малому и среднему бизнесу на консалтинговые проекты в Украине. На сегодня грантами воспользовались более 1000 украинских компаний.

Созданная в конце 2019 года онлайн-платформа Merezha при поддержке ЕБРР в рамках инициативы EU4Business Европейского Союза объединяет более тысячи представителей бизнеса и более ста топ-экспертов Украины, средний опыт которых составляет 15 лет.