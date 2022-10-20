Подземные газохранилища Украины на 100% готовы к отопительному сезону.

В подземных хранилищах газа Украины сейчас накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива, а потому страна полностью готова к зиме и отопительному сезону.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в рамках Energy Freedom.

"Подземки на 100% готовы к отопительному сезону. Мы уже накопили там более 14,2 млрд куб. м газа", - подчеркнул Витренко.

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По его словам, при обычных условиях и текущих объемов добычи такого объема накопленного газа хватило бы для стабильного прохождения так называемой "умеренной зимы".

Однако из-за проблем в электроэнергетике, вызванных ракетными и дроновыми атаками российского агрессора на объекты критической инфраструктуры (повреждено от 30 до 40% энергоинфраструктуры), вероятнее понадобится импорт дополнительных объемов.

"Есть сейчас проблемы в электроэнергетике и следует ожидать, что они будут и зимой, поэтому понимаем, что нужны дополнительные объемы для энергетиков, и их, вероятно, необходимо будет импортировать", — подытожил глава "Нафтогаза".

Отопительный сезон: что известно

В учреждениях социальной сферы отопление уже дали в середине октября. Сначала отопительный сезон начался в Киеве, а затем в других городах. Тепло подают в детсады и школы, больницы, родильные дома.

По установленным правительством нормами, температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°, а в угловых комнатах +20°С. Температура не должна быть ниже +16°.

Уголь и газ для отопления Украины хватает, также накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесину. Для защиты электростанций приобретаются дополнительные генераторы.

Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получат их и в этом году. Тарифы на тепло до весны повышать не будут. Они составят 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

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