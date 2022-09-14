Также Шмыгаль сказал, что Украина принимает меры для защиты энергетических подстанций и закупает электрогенераторы.

Украина готовится к сверхсложному отопительного сезона, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб. м газа. Плюс есть договоренности с Соединенными Штатами о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

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"Это позволит нам стабильно с точки зрения обеспечения газом пройти отопительный сезон", - сказал он.

Также премьер отметил, что Украина ведет подготовку с точки зрения обеспечения углем.

"На данный момент в целом Украина имеет 2,2 млн тонн угля, это самые большие запасы за последние годы. Мы понимаем, что мы к началу отопительного сезона доберем до 2,5 млн тонн. Это максимальная способность складов Украины сохранять", - сказал премьер.

Шмыгаль также сообщил, что активно накапливаются и альтернативные виды топлива, например, древесина.

"Укрзализныця" накапливает, Гослесагентство накапливает, то есть мы увеличили соответствующие запасы почти на 1,5 млн кубов дров. То есть к октябрю у нас должно быть накоплено около 7 миллионов кубов дров. Для того, чтобы мы могли в тех регионах, где будут разбиты объекты энергетической инфраструктуры, использовать этот уже непривычный для цивилизованного мира вид энергоресурсов", - пояснил глава правительства.

Также Шмыгаль сказал, что Украина принимает меры для защиты энергетических подстанций, закупает электрогенераторы – более 1,5 тысяч единиц. Также завозится электроэнергетическое оборудование, чтобы обеспечить быстрое восстановление разрушенных энергетических объектов.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

В конце августа правительство направило 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса матрезервов для устойчивого прохождения зимы. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

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