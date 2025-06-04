Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Винницкий городской суд признал Анатолия Шария виновным в государственной измене и заочно приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, отмечая, что суд принял решение сегодня, 4 июня.

В сообщении сказано, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ против Украины.

"Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленных. Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам", - отмечают в СБУ.

Видео дня

Сказано, что после съемок Шарий монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для РФ кадры, в том числе с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене. задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В СБУ отмечают, что оба осужденных скрываются от правосудия, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства.

Шарий сообщил, что его заочно не только приговорили к 15 годам лишения свободы, но и судом принято решение о конфискации в собственность государства доменных имен его каналов в Telegram и YouTube.

Он суд называет "Винницкая помойка" и утверждает, что заседание проходило без участия его адвокатов. Шарий написал:

"К этому "суду", несмотря на мои требования, не допустили меня, обвиняемого".

При этом убеждает, что ни в чем не виноват, а обвинения против него это лишь "общие фразы в стиле "помогал российским спецслужбам, которые проводили информационные атаки".

Дело против Шария

Как сообщал УНИАН, в 2021 году СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене и в нарушении равноправия граждан. Речь шла о том, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора сообщили, что разоблачены новые факты информационно-подрывной деятельности Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб.

В мае 2023 года его задержали в Испании, однако уже на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

В марте 2024 года Шарий, который жил тогда в Испании, заявил, что на него и жену совершили покушение. В коротком видеообращении из автомобиля рассказал, что якобы двое вооруженных людей совершили нападение на него. Один из нападавших якобы пытался расстрелять машину пропагандиста.

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