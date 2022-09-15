По словам эксперта, главная проблема этой зимы – возможные атаки на объекты критической инфраструктуры.

С точки зрения наличия угля и газа, этот отопительный сезон в Украине пройдет спокойно.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона.

"Фактически у нас уже достаточно для прохождения отопительного сезона угля, имеем хороший запас. И нормальная, контролируемая ситуация с газом. Я думаю, что именно в этой части у нас угрозы минимальные, и с точки зрения наличия и газа и угля - мы сезон будем проходить достаточно спокойно", - сказал он.

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Эксперт отметил, что основная проблема во время прохождения этого отопительного сезона в Украине – это война и возможны неожиданные атаки на объекты критической инфраструктуры, подобные тем, что произошли 11 сентября.

Отопительный сезон во время войны:

Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

В конце августа правительство направило 1,4 млрд грн на закупку стратегического запаса матрезервов для устойчивого прохождения зимы. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готовится к сверхсложному отопительному сезону, накапливает газ, уголь и древесину и закупает электрогенераторы.

15 сентября 2022 года в Минэнергетики заявили о том, что Украина будет рассчитывать исключительно на собственную добычу угля.

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