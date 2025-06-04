Таким образом, Россия хочет преуменьшить масштабы поражения стратегической авиации.

Россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации после операции СБУ "Паутина" и размещают вместо поврежденных самолетов другие, которые не повреждены.

"Россияне вместо сожженной техники завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов", - об этом УНИАН сообщил источник в службе безопасности страны.

Также отмечается, что OSINT-аналитики также фиксируют случаи, когда на одном из пораженных аэродромов на снимках за 2 июня видно обгоревший самолет Ту-95. А на снимках за 4 июня на его месте стоит уже целый Ту-95.

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"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", - отмечают осинтеры, публикуя спутниковые снимки аэродромов.

Операция "Паутина" - другие новости

Как сообщал УНИАН, в начале июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация. Операция готовилась более полутора лет.

Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Отмечалось, что дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов Альянса, комментируя события, которые произошли 1 июня, в воскресенье, отметил, что не надо забывать, что пораженные российские самолеты во время операции "Паутина" были теми возможностями, которые Россия применяла для атак мирного населения и городов Украины.

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