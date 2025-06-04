В Кремле признались, что российский диктатор нажаловался Трампу на "террористические" удары Украины по "гражданским целям".

Кремль сделал свое заявление по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В роли спикера выступил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, российский диктатор изложил Трампу российский взгляд на итоги второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.

"Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию Киевского режима, целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению", – заявил Ушаков и добавил, что "российская сторона не поддалась на провокации".

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При этом Путин сообщил Трампу, что стамбульские переговоры были полезны. Однако не уточняется, в чем именно Кремль видит пользу.

По словам Ушакова, собеседники не обсуждали привезенные в Стамбул меморандумы обеих сторон по вопросу урегулирования войны. Также российский диктатор заявил президенту США, что вопрос встречи Путина и Зеленского "никогда не стоял в практической плоскости".

По словам Ушакова, в разговоре Трамп заверил Путина, что США ничего не знали о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.

Кроме того, представитель Кремля подтвердил, что часть беседы Трампа и Путина была посвящена вопросу иранской ядерной программы.

В заключение, говорит Ушаков, Путин и Трамп обсудили возможность восстановления сотрудничества между США и РФ, а также договорились продолжать контакты по Украине – на высшем уровне и по другим каналам.

Украинский удар по российской стратегической авиации

Как писал УНИАН, 1 июня, за день до начала переговоров в Стамбуле, СБУ провела успешную спецоперацыию по уничтожению российской стратегической авиации. По данным Генштаба ВСУ, в результате дроновой атаки на несколько аэродромов было уничтожено или повреждено более 40 российских самолетов.

При этом известно, что данная операция готовилась около полутора лет, т.е. не была привязана к переговорам в Стамбуле, которые были инициированы меньше месяца назад.

Показательно, что даже российское Министерство обороны признало, что в результате украинской атаки не погибли не только гражданские, но даже военные. Но это не помешало Минобороны РФ публично назвать "терактом" уничтожение военной цели в условиях войны при остуствии какого-либо сопутствующего ущерба для гражданских.

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