Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы.

В столице начинается отопительный сезон для учреждений социальной сферы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы – столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы. Такое решение сегодня принял Совет обороны города", - отметил он.

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По словам Кличко, будут подключать объекты к теплу индивидуально - по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений самостоятельно будут определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла.

При этом мэр добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставка тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Что касается жилых домов, то городские власти будет ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным, отметил Кличко.

Отопительный сезон во время войны:

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону.

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