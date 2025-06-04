Семь стран сегодня объявили о новых взносах в поддержку обороны Украины.

Международные партнеры Украины обязались в этом году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны России против Украины. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн").

Умеров отметил, что сегодняшнее заседание стало очередным подтверждением, что партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.

"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны", - подчеркнул Умеров.

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В частности, он уточнил, что по итогам встречи партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.

Во-первых, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс дронов в 2025 году. Министр обороны отметил:

"В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины".

Во-вторых, Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро, а Бундестаг уже утвердил это решение. В частности, в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также - передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

В-третьих, Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро.

"В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны", - сообщил Умеров.

В-четвертых, Бельгия объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года. Также состоится передача противоминного корабля.

В-пятых, Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также - 50 млн долларов в фонд NSATU Trust Fund.

В-шестых, Канада выделяет 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

И в-седьмых, Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Умеров благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину.

Отдельно, как сообщил министр обороны на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн", Украина получила предложение от некоторых ближайших партнеров, которые предоставляют миллиарды на военную поддержку Украины, строят совместные производства с Украиной и покупают у украинской промышленности оружие для украинских нужд. Это предложение предусматривает строительство украинскими компаниями заводов на территории этих стран для производства их передовых изделий. Умеров сказал:

"Наши партнеры сказали, что они готовы полностью заплатить за все производство на этих заводах и что наши партнеры выделят даже больше средств для этого. Мы согласились, что продукты, произведенные по украинской лицензии за рубежом, попадут в Украину".

Также Умеров отметил, что украинские возможности по производству дронов достигают до 10 млн дронов, и это стоит Украине 11 млрд долларов. Украина инвестирует до 5 млрд долларов и дефицит составляет 6 млрд долларов. С этим вопросом по покрытию расходов он обратился к Контактной группе.

Помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании в формате "Рамштайн", которое состоялось 11 апреля, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Великобритания поставит Украине 100 тыс. беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянутся почти на год - до апреля 2026 года. Британское правительство заявило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов.

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