Препараты на основе каннабиноидов применяют при лечении многих заболеваний.

В Украине официально разрешили импортировать медицинский каннабис. Об этом сообщает Гослекслужба.

"02 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2023 года Верховная Рада проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. 16 августа прошлого года он вступил в силу.

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Специалисты говорят, что легализация медицинского каннабиса поможет многим людям.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, по состоянию на 2023-й по крайней мере шесть миллионов украинцев имели психологические травмы и расстройства, которые нуждались в подобном лечении.

Кому будут прописывать медицинский каннабис

В 2024 году в Министерстве здравоохранения определили перечень диагнозов при которых могут назначать лекарства из медицинского каннабиса.

Назначать лекарства могут в том случае, если пациент сталкивается с хроническими или нейропатическими болями и/или спастичностью, которые вызваны такими заболеваниями как диабетическая нейропатия, рассеянный склероз, мононевропатия верхней конечности и другие.

Препараты на основе медицинского каннабиса пациенты могут получить исключительно по электронному рецепту врача.

Информацию о назначении лекарств должны вносить в электронную систему здравоохранения.

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