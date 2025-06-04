За последние годы Россия и Китай углубили свое стратегическое партнерство.

Китай отреагировал на операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в ходе которой на российских аэродромах были поражены десятки самолетов страны-агрессора. Пекин призвал стороны "к охлаждению конфликта".

Так, отвечая на вопрос журналиста Newsweek о недавней украинской операции, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил, что позиция КНР является "последовательной и четкой".

"Она призывает все стороны придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации, а именно: не распространять огонь на поле боя, не допускать эскалации конфликта и не раздувать пламя", – заявил он.

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Лю Пэнгю также добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакты с международным сообществом и играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".

Издание отмечает, что за последние годы Россия и Китай углубили свое стратегическое партнерство. После вторжения РФ в Украину Пекин поддержал военную экономику страны-агрессора путем масштабных закупок нефти, в тот момент как на Западе ввели жесткие санкции.

Атака на аэродромы РФ: основное

1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную операцию на территории РФ. Был атакован ряд российских аэродромов. Как следствие – поражен 41 самолет страны-агрессора, в том числе бомбардировщики Ту-95.

Примечательно, что пораженные Ту-95МС, похоже, готовили к новому массированному удару по Украине. На кадрах, обнародованных СБУ, можно увидеть, что самолеты были снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

Россия же пытается преуменьшить масштабы этой атаки. Россияне завозят на места пораженных самолетов целые борта, хотя их выдают следы пожара под ними, говорят источники УНИАН.

В то же время российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил, что будет вынужден ответить на украинскую атаку на российские аэродромы.

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