Решение Кабмина позволит предприятиям теплокоммунэнерго не повышать тарифы на тепло для населения.

Правительство продлило срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения.

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"Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия. Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение природным газом и надежность функционирования рынка газа в Украине", - написал глава правительства.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что решение Кабмина означает, что государственный газопоставщик ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет продолжать реализацию природного газа поставщикам газа для бытовых потребителей в рамках выполнения специальных обязательств.

"Продление срока спецобязательств позволит обеспечить надежное, бесперебойное и безопасное снабжение природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа и энергосистемы Украины", - сказал министр Герман Галущенко.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло для населения путем привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону. А в сентябре Министерство энергетики создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

1 июля в Минэнерго рассказали, чего ждать от будущего отопительного сезона. По словам Германа Галущенко, предстоящая зима и отопительный сезон будут тяжелыми, однако сейчас уже есть утвержденные планы для успешного прохождения этого периода. Речь идет в первую очередь о соблюдении баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона.

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