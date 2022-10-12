Украинцев призывают экономно использовать газ и уголь.

После ударов России по объектам энергетической инфраструктуры в Украине снизят минимальное допустимое значение температуры в квартирах во время отопительного сезона до 16ºC, а среднее – до 18ºC.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", – подчеркнул премьер.

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В то же время Шмыгаль заверил, что тарифы в Украине повышать не планируют.

"Тарифы не повышаются ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются", – добавил он.

По словам премьера, украинцы должны понимать, что россияне будут пытаться использовать холод как свое оружие.

"В их больном воображении украинцы, которые сидят несколько часов без света, – это и есть победа. Они думают, что так заставят нас капитулировать. Этого не будет. Все, что они разрушили, мы восстановим. Мы понимаем, как это сделать по каждому региону. Ремонтные команды энергетиков работают 24/7. Спасибо спасателям, медикам, энергетикам, всем, кто ежедневно при любых условиях работает ради Украины и украинцев", – резюмировал Шмыгаль.

К чему готовиться украинцам с приближением зимы

Российские военные за три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны.

После ракетных ударов во многих областях возникли проблемы с электроэнергией. Из-за увеличения нагрузки на энергосистему НЭК "Укрэнерго" призвала потребителей экономить электроэнергию не только вечером, но и утром.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль призвал украинцев запасаться теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками на случай отсутствия энерго- и теплоснабжения вследствие возможных массированных ракетных обстрелов. Он подчеркнул, что зима в Украине будет тяжелой.

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