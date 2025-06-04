Великобритания и Франция пытались добиться участия США в формате авиаприкрытия, контроля за границами и предоставления разведывательных данных, но безуспешно.

США отказываются предоставить средства противовоздушной обороны для поддержки "сил сдерживания", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они искали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

"Нежелание США предоставить поддержку, которую просят европейские партнеры, подчеркивает разногласия между западными союзниками по поводу того, как реагировать на агрессию России в Украине. Европейские чиновники заявляли, что для сдерживания России необходимы гарантии США наряду с сильными украинскими войсками, поддерживаемыми союзниками в виде обучения и войск", - сказано в статье.

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Несмотря на снижение ожиданий относительно потенциального предложения США послевоенной Украине, Великобритания и Франция по-прежнему надеются, что США будут продолжать предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и Россией, сообщили источники.

Утверждается, что некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью для России в Украине, но считают маловероятным, что он даст такую гарантию в письменном виде.

Как пишет Bloomberg, европейские правительства скорректировали свою оценку того, что необходимо для сдерживания России. Теперь они считают, что достаточно сочетания украинских сил, обучения союзников, европейских войск и самолетов, дислоцированных на восточном фланге НАТО, а также патрулирования в Черном море. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил:

"Мы ценим работу, проделанную союзниками, в частности Францией и Великобританией, а также Германией и другими странами, по созданию коалиции добровольцев. Мы рассчитываем, что все наши европейские союзники будут и впредь играть ведущую роль в предоставлении военных ресурсов и политического капитала для реализации гарантий безопасности".

Важно, что союзные силы, которые будут помогать обеспечивать безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины, разместив европейские войска вдали от границы в важных портах и на объектах инфраструктуры, а также продолжая поставлять военное оборудование, зависят от мирного урегулирования, которое, по мнению европейских чиновников, становится все менее вероятным.

По информации журналистов, Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения и действий этих сил, но приостановили его реализацию до возобновления переговоров о прекращении огня.

Коалиция желающих - детали

Ранее Великобритания и Франция пытались убедить Трампа предоставить авиационную поддержку, а также обеспечить наблюдение за границей и разведку.

Из 30 участников коалиции, в которую входят также неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, пятнадцать предложили свои войска, включая самолеты, военные корабли и другое военное оборудование.

Издание The Telegraph писало, что британские и французские чиновники признали, что при поддержке Украины приоритетом должно стать не развертывание европейских войск для контроля потенциального прекращения огня, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без участия США.

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