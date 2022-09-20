Сейчас в Украине 2,2 миллиона получателей субсидий.

Все граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне.

Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Учитывая агрессию РФ и полномасштабное вторжение, было принято решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлый отопительный период, то есть по апрель 2022 года, были автоматически без обращения людей продолжены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года", - отметил он. Видео дня

Музыченко подчеркнул, что сейчас в Украине 2,2 млн получателей субсидий, в будущем отопительном сезоне ожидается увеличение их количества до около 2,5 млн.

Заместитель министра призвал украинцев уже сегодня проанализировать собственные доходы и способность оплатить жилищно-коммунальные услуги. Если есть необходимость получения социальной поддержки, то нужно в ближайшее время ее оформить.

"Оформить субсидию можно как через ЦПАУ, так и представителя территориальной громады. Также можно подать заявку через электронные средства, используя приложение или портал "Дия". Также можно обратиться по почте", - напомнил Музыченко.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики в текущий отопительный период планирует входить с базовыми, стандартными условиями и критериями предоставления субсидий, но с учетом перемещения украинцев в другие регионы и роста количества безработных из-за войны.

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