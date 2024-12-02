Депутат отметил, что тариф на вход вырастет с 101,9 грн/тыс м3 до 464,9 грн/тыс м3, а тариф на выход - с 124,2 грн/тыс м3 до 502,5 грн/тыс м3.

Народный депутат и председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко требует дополнительных деталей по проекту постановления НКРЭКУ об установлении новых тарифов для ООО "Оператор ГТС Украины". Он направил соответствующий депутатский запрос председателю НКРЭКУ.

По словам Кучеренко, на заседании Комиссии 13 ноября 2024 года был предварительно одобрен проект, который предусматривает значительное повышение тарифов на услуги транспортировки природного газа на 2025-2029 годы.

"Проектом предусматривается повышение тарифа на вход в 4,5 раз в гривневом и в 2,3 раза в евро эквиваленте", - отметил Кучеренко.

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Депутат отметил, что тариф на вход вырастет с 101,9 грн/тыс м3 до 464,9 грн/тыс м3, а тариф на выход - с 124,2 грн/тыс м3 до 502,5 грн/тыс м3.

Кучеренко подчеркнул важность вопроса для экономики и безопасности государства и заявил о своем намерении участвовать в дальнейших заседаниях НКРЭКУ по регулированию деятельности энергетических предприятий.

"Я, как народный депутат Украины, и первый заместитель профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, участвовал в предыдущих заседаниях Комиссии и намерен принимать дальнейшее участие в заседаниях НКРЭКУ", - добавил он.

Депутат также обратился к НКРЭКУ с требованием предоставить подробную информацию о расчетах и обоснованиях новых тарифов, включая копии документов и прогнозные данные.

Напомним, проект постановления НКРЭКУ по установлению новых тарифов для ООО "ОПЕРАТОР ГТС УКРАИНЫ" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2025-2029 годов предусматривает их существенный рост.

Нацкомиссия одобрила проект соответствующего постановления 13 ноября 2024 года.