Экспертный совет дивизиона "Разведка и добыча" группы "Нафтогаз" обратился к правительству с письмом о необходимости предоставить компании доступ к геологической разведке крупных перспективных нефтегазовых участков Украины, среди которых черноморский шельф и Юзовская площадь.

Об этом говорится в письме, копия которого передана агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в письме, если "Нафтогаз" продолжит работать исключительно на имеющихся активах, не получая доступ к новым крупным месторождениям, то уже через 10 лет добыча газа может снизиться с текущих 14,1 млрд куб. м до 5,1 млрд куб. об.

"Уменьшение добычи приведет к снижению производственной деятельности компании, произойдет сокращение и прекратится процесс подготовки высококвалифицированных работников (...) сократится объем привлечения смежных отраслей промышленности", - отмечается в документе, авторы которого отмечают, что один работник газодобывающей компании привлекает к своей работе примерно 18 работников смежных отраслей.

Эксперты отмечают, что причина такой ситуации в том, что запасы месторождений дочки "Нафтогаза" "Укргаздобыча" истощенны на 80-85%, а 56 специальных разрешений на участки, которые находятся на этапе разведки, не дадут значительного прироста добычи и не смогут компенсировать природного падения добычи газа.

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"Наращивание добычи углеводородов из имеющихся выработанных месторождений и участков "Укргаздобыча" однозначно невозможно. Единственным путем увеличения добычи является открытие новых крупных месторождений, в частности на шельфе и месторождений нефти и газа плотных коллекторов", - утверждает Экспертный совет.

В частности, в письме говорится о необходимости предоставления "Нафтогазу" права на геологическое изучение и поисково-разведывательную деятельность на украинской части Черного моря и нетрадиционных залежей на Юзовской площади, "которые не разведываются и не разрабатываются из-за неэффективной государственной политики, которая проводилась в этом направлении за весь период независимости Украины".

Несмотря на капиталоемкость проектов по сравнению с традиционными месторождениями, Экспертный совет также просит создать благоприятные экономические условия.

"Необходимо создать фискальные стимулы для разработки шельфа Черного моря, нетрадиционных и трудно извлекаемых залежей углеводородов, а также проводить взвешенную дивидендную политику в отношении НАК "Нафтогаз Украины", - отмечают авторы письма.

Эксперты также подчеркнули необходимость создания благоприятных условий для изучения Карпатского региона и разблокировка Минприроды неразведанных участков на суше, к работе на которых может быть привлечена "Укргаздобыча".

Напомним, "Нафтогаз" создал новый совещательный орган - Экспертный совет - в рамках процесса разработки стратегии развития собственной ресурсной базы. В нее, по данным компании, вошли 11 ведущих отечественных ученых и практиков в сферах геологоразведки и добычи. Среди экспертов, в частности, экс-руководитель "Укргаздобыча" Илья Рыбчич, академик НАН Украины Александр Лукин и директор НТП "Буровая техника" Виталий Витрик.

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Автор: УНИАН