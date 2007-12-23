Непальцы и непалки получили право на однополую любовь

Верховный суд Непала постановил уравнять в правах представителей всех сексуальных ориентаций. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на BBC News. Сторонники этого закона уже навзвали постановление суда "огромной победой".

Сейчас законодательство Непала не предусматривает наказания за гомосексуализм. Однако представители нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть осуждены на тюремное заключение до одного года по статье "неестественный половой акт". Представители организаций по борьбе за права человека настаивают, что эта статья использовалась для дискриминации сексуальных меньшинств. По данным агентства AP, нетрадиционная половая ориентация может быть поводом для двухгодичного заключения.

Верховный суд также обратился к правительству с требованием издать новые законы, в которых были бы зафиксированы права сексуальных меньшинств. Но в правительстве решение суда пока не комментируют.

Пока неясно, будет ли разрешено парам с нетрадиционной сексуальной ориентацией вступать в браки.