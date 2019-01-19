Хозяин гаража с граффити Бэнкси продал постройку за более чем $130 тысяч (видео)

Британский художник Бэнкси нарисовал граффити на одном из гаражей города Порт-Толбот накануне католического Рождества, за это время на его работу пришло посмотреть более 20 тыс. человек.

Житель британского города Порт-Толбот Йен Льюис продал коллекционеру Джону Брандлеру свой гараж, на котором британский художник Бэнкси нарисовал свое граффити, за более чем 100 тыс. фунтов (около $130 тыс).

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Об этом сообщает ВВС. Граффити появилось на стенах гаража за несколько дней до католического Рождества. 19 декабря Бэнкси подтвердил в Instagram подлинность работы. На одной стене постройки изображен мальчик, который ловит языком снежинки, но, зайдя за угол и взглянув на вторую стену, зритель понимает, что это не снег, а пепел.

Гараж пришлось отгородить от туристов. По информации ВВС, с момента появления граффити его увидело не менее 20 тыс. человек.

Ближайшие два-три года гараж будет оставаться на своем месте.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.