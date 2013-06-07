Тимошенко еще раз доказала, что Яценюк и другие против нее – «политические подкидыши»

Своим письмом от 29 мая 2013 года Юлия Тимошенко доказала всем оппозиционерам, что именно она является реальным лидером. Каждому из них – что угадывается более чем легко, она адресовала слова, которые ставили их в положение подчиненного.

Виталий Кличко и Арсений Яценюк должны были услышать слова: «я призываю… заявить о взаимном прекращении акции «Вставай, Украина» и так называемого «антифашистского» движения и определить общий план действий по интеграции Украины в Европейский Союз». Прозрачней Тимошенко и выразиться не могла: план оппозиционеров по акции «Вставай, Украина» равен фиаско. Сливайте воду, господа.

Дальше Тимошенко развернет эту тему. Скажет: не тем концом руки к телу у оппозиционеров приделаны. Не умеют они акций проводить. А я вот умею…

Кличко и Яценюку, плюс Олегу Тягныбоку адресованы ее слова: «я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в президенты, если выборы будут проходить в два тура». Вдобавок: свой мелкий, но больной щелчок по носу получил и Анатолий Гриценко – помните, как 24 мая 2013 года он заявил: «оппозиционеры думают идти на президентские выборы вместо единого кулака – с растопыренными пальцами, все сразу. И будут не с властью, а друг с другом соревноваться до посинения вместо общей работы на одну общую победу».

Вот Тимошенко ему и заявила: хотите, давайте за меня выступайте как за единого кандидата. Нет – значит не будет вам ничего.

Олегу Тягныбоку адресованы слова Тимошенко: «Украина разная - многоязычная, патриотическая, националистическая, либеральная и социалистическая, проевропейская, проукраинская и пророссийская». Не прошло и двадцати лет, как она в украинской политике, и Тимошенко потребовала от Тягныбока не переделывать избирателей Юга и Востока Украины по своему образу и подобию. Воспринимать их такими, как они есть.

С одной стороны, просто не верится, что Тимошенко выдавила из себя эти слова. С другой стороны – она выставила Тягныбоку неприемлемые условия. Ведь – иначе говоря – ему придется признать, что избиратель Украины, той, которая «социалистическая, проевропейская, проукраинская и пророссийская» - тоже нормален. Тоже имеет право на существование. И это тот тип украинца, который она, Тимошенко, будет защищать против Тягныбока.

Но кому больше всего достается в этой истории, так это Яценюку. Владимир Горковенко в своей статье от 5 июня 2013 года приводит типа аргумент от Арсения Петровича: в письме к нему Тимошенко не требовала, мол, прекратить митинги…

Но Тимошенко не отозвала ничего из своего письма от 29 мая. А там – еще раз напомню – есть четкий призыв прекратить акцию «Вставай, Украина».

Эти призывом Тимошенко мастерски загнала Яценюка в цугцванг: каждый его шаг ухудшает его политическую ситуацию.

Прекратит Арсений акции – все скажут, своих мозгов у него нет. Вот по совету американских политтехнологов бороду для мужественности отпустил, а теперь Юля ему скомандовала – стоп акции, и он прекратил.

Не прекратит Арсений акции, они сами сойдут на нет. Юля опять «на белом коне» - скажет, я ведь Яценюка предупреждала.

А все потому, что Тимошенко прочувствовала: все движения Кличко, Тягныбока и Яценюка, все их договоренности, в которых она не участвует – это не ее договоренности. И, более того, это условия, которые формулируются против нее и за счет нее. Помешать формулированию договоренностей – кто спикер, кто премьер, кто еще кем-то – Тимошенко не в состоянии. А вот вероятность, что ее в этих условиях забудут, обойдут – очень высока.

Впрочем, какая тут вероятность, если, по словам Гриценко, фракция Тимошенко уже приняла решение бойкотировать Соглашение об ассоциации 29 ноября 2013 года, если лидера партии будут продолжать держать в заключении!

Это не просто признак политического эгоизма Тимошенко; она всегда была политическим эгоистом. Это признание того, что она не верит, что кто-либо из «троицы» Кличко-Яценюк-Тягныбок выпустит ее, и что свои надежды она связывает с Виктором Януковичем.

Но Тимошенко не учла еще одного. Договоренности в рамках «троицы» Кличко-Яценюк-Тягныбок происходят, они уже достигнуты, и в них запланированы места для других людей. И даже в тот момент, когда Тимошенко выйдет на свободу, вполне может оказаться так, что командовать на выборах она сможет лишь дочерью Женей, и то, если той не предложат какой-либо должности.