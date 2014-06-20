Специалисты Вооружения ВСУ ремонтируют оружие в частях, которые принимают участие в АТО

Спектр работ, которые выполняют специалисты Вооружения ВС Украины широк: это техническое обслуживание всей номенклатуры стрелкового оружия и артиллерийских систем, а также настройки приборов систем наблюдения к нормальному функционированию.

По словам начальника Центральной артиллерийской базы Вооружения ВС Украины, большинство участников бригад - работники Вооруженных Сил Украины.

"Лучшие наши оружейники это люди почтенного возраста, которые к тому же не являются военнослужащими. Впрочем, специалисты не отказываются выезжать в зону боевых действий и на месте производить ремонт оружия, которое используют украинские военнослужащие", - отметил руководитель.

Стоит отметить, что военнослужащие данной воинской части ремонтируют стрелковое оружие и артиллерийские системы не только в зоне АТО, но и в пункте постоянной дислокации части.

Еще одним важным заданием, которое стоит перед личным составом части - отправка оружия из состава воинских частей ВС Украины, Национальной гвардии и других военных формирований, с которым оружейники также успешно справляются.