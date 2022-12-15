Ожидается, что мосты общей стоимостью 30 млн норвежских крон (3 млн долл.) прибудут в январе.

Норвегия отправит десять мостов в Украину для восстановления проезда в пострадавших от боевых действий областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что это временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Они позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения.

"Мосты, общая стоимость которых составляет 30 миллионов норвежских крон (3 миллиона долларов – УНИАН), финансируются из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел. В Украине их прибытие ожидается в январе", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что переправы отправились из состава дорожной администрации в Бьоркелангене 13 декабря.

Как Норвегия помогает Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Норвегия передала 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военнослужащих.

В ноябре сообщалось, что страна передала Вооруженным Силам Украины артиллерийскую установку и комплекты зимней одежды.

Также известно, что Норвегия участвует в инициативе "Генераторы надежды", которая должна помочь Украине справиться с обстрелами критической инфраструктуры.

29 июня Германия, Норвегия, Нидерланды и другие страны на саммите НАТО объявили о предоставлении Украине дополнительной военной поддержки.

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