Дуда обсудит с новым президентом Польши членство Украины в Евросоюзе и НАТО

Дуда заявил, что надеется на то, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и польско-украинские отношения.

Нынешний президент Польши Анджей Дуда собирается обсудить с новоизбранным лидером страны Каролем Навроцким вопросы поддержки членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом он сообщил в интервью LRT.

Журналисты спросили у Дуды, как изменятся польско-украинские отношения с учетом того, что Навроцкий не поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Он ответил, что еще поговорит об этом со своим преемником.

"Как вы знаете, у меня другое мнение, но оно вытекает из моего президентского опыта, то есть почти 10 лет, в течение которых я занимал пост президента Польши, из всех знаний, накопленных мной за эти годы, и я, безусловно, захочу поделиться ими хотя бы частично, говоря с новоизбранным президентом", - сказал Дуда.

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Президент Польши заявил, что надеется на то, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и польско-украинские отношения.

"Как мы говорим в Польше, немного получается так, что мнение зависит от места сиденья. Кресло президента Польши - необычное место, и из этого кресла мир выглядит несколько иначе", - добавил Дуда.

Навроцкий стал новым президентом Польши - что известно

Ранее Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше. Он набрал 50,89% голосов избирателей.

Напомним, что Навроцкий является консервативным историком, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Он выступает за традиционные ценности, ограничение влияния Евросоюза на политику его страны, а также осторожную политику относительно вступления Украины в НАТО и ЕС.

Кроме того, Навроцкий говорил о том, что готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку от Славомира Менцена, лидера "Конфедерации". Также он заявлял, что готов отказаться отправлять польских солдат в Украину.

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