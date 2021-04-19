Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит ситуацию на украинско-российской границе.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призывает Россию отвести войска от границы Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе перед началом неформального заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС заявил, что сегодня министры рассмотрят "ситуацию на украинской границе относительно размещения российских войск".

"Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что сегодня на заседание Совета ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснит членам Совета ЕС, какова ситуация на украинско-российской границе.

"Отношения с Россией не улучшаются, наоборот, напряжение усиливается в различных формах", - отметил Боррель.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выдворением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением критика Кремля Алексея Навального, которая вызывает тревогу у европейских политиков.

"Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья господина Навального", - сообщил Боррель и напомнил, что все 27 стран - членов ЕС просят РФ предоставить необходимую медицинскую помощь оппозиционеру Навальному.

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Автор: Виталий Саенко