РФ готовит масштабные удары по Киеву перед 24 августа: в ISW раскрыли цели врага

РФ хочет нанести максимальный ущерб энергетике перед Днем независимости.

Россия планирует начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Киева в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. Как говорится в отчете Института изучения войны, Россия может задействовать свой стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб.

Как напоминают аналитики, в прошлом году Россия начала свою кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины в начале сентября 2025 года. Однако в этом году удары могут начаться в августе, чтобы воспользоваться продолжающейся нехваткой средств перехвата баллистических ракет в Украине.

Как подчеркивают аналитики, российские баллистические ракетные удары по энергетической инфраструктуре Киева нанесут значительный ущерб. Они подорвут усилия Украины по восстановлению и укреплению энергетических объектов, поврежденных Россией прошлой зимой.

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"Россия может стремиться начать свои удары по энергетической инфраструктуре раньше, чем предполагалось, в 2026 году, чтобы помешать этому восстановлению, отмечают аналитики.

"Россия будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в предстоящую зиму, которые, вероятно, будут более разрушительными после того, как Россия помешает украинским усилиям по укреплению своих объектов в августе", - подчеркивается в анализе.

Также в ISW подчеркивают, что предстоящие удары по энергетической инфраструктуре могут вынудить Россию снизить интенсивность или прекратить другие ударные кампании – по АЗС, портам и логистике.

"Однако Россия в основном использовала беспилотники типа "Герань" для нанесения ударов по портовой инфраструктуре, поэтому может продолжать такие удары беспилотниками, одновременно используя баллистические ракеты для поражения энергетической инфраструктуры", - указывают аналитики.

Удары по Украине - последние новости

Сегодня Россия массированно атаковала Одесскую область дронами и ракетами – в областном центре нет света и воды, многие мирные жители ранены.

В результате вражеских атак в Одесском районе повреждены энергетические объекты - без света остались клиенты и критическая инфраструктура в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. В связи с ночной атакой на Одессу движение электротранспорта временно приостановлено.

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