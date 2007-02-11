США не хотят холодной войны с Россией

Новый министр обороны США Роберт Гейтс призвал к сотрудничеству с Россией в области безопасности. Такое заявление глава Пентагона сделал, выступая на 43-й международной конференции в Мюнхене, посвященной вопросам безопасности.

"У нас всех есть много общих проблем и задач, которые должны быть решены в сотрудничестве с другими странами, в том числе с Россией", - отметил Р.Гейтс. "Одной холодной войны было вполне достаточно", - добавил американский министр обороны, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Кроме того, Р.Гейтс принял приглашение Владимира Путина посетить с визитом Россию. О том, когда состоится визит главы Пентагона в Россию, уточнено не было.

Участники конференции с нетерпением ожидали выступление Р.Гейтса после яркой речи российского президента. Накануне глава Пентагона отказался комментировать слова В.Путина относительно роли США в мире, ограничившись заявлением о том, что выступление российского президента было "интересным".

Напомним, вчера в Мюнхене В.Путин выступил с резкой критикойНАТО и внешней политики США. В ответ на это официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гордон Джондро назвал "несправедливыми" обвинения В.Путина в адрес американского руководства. "Мы удивлены и разочарованы высказываниями президента Путина", - заявил Г.Джондро.