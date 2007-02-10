Путин считает Буша другом, но на размещение ПРО ответит

Президент РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Россия асимметрично ответит на создание американской системы ПРО.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности.

В.ПУТИН заметил, что Россия может выбрать два пути в ответ на развертывание США своей ПРО. "Либо строить систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодня экономические, финансовые, ответить асимметрично - чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое ее преодолевает", - сказал он.

"Мы по этому пути и пойдем, это дешевле для нас", - пообещал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что такой ответ России никак не направлен против Соединенных Штатов.

"Если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас", - сказал В.ПУТИН.

"Мы знаем, что в Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. Сегодня она не эффективна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Гипотетически мы исходим из того, что наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил полностью будет нейтрализована. Это означает, что баланс будет нарушен и у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности, а значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а возможно, в глобальных конфликтах", - сказал Президент России.

В то же время, В.ПУТИН выразил уверенность в том, что Россия и США никогда не будут врагами. Президент России процитировал слова Президента США Джорджа БУША, который заявил, что исходит из того, что Россия и США никогда не будут противниками и врагами.

"Я с ним согласен", - сказал глава российского государства.

В.ПУТИН отметил, что при всех разногласиях он считает Президента США Дж.БУША своим другом.

Как сообщал УНИАН, США предложили правительствам Польши и Чехии разместить на их территории элементы американской системы ПРО.