ОБСЕ и НАТО досталось на орехи от Путина

Президент России Владимир ПУТИН заявляет, что расширение НАТО - провоцирующий фактор и не имеет ничего общего с модернизацией альянса.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

"И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение?" - сказал Президент РФ.

В.ПУТИН предложил ответить на вопрос, что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора.

"Где теперь эти заявления? О них теперь никто даже не помнит", - заявил он.

В этой связи он процитировал слова генсека НАТО, который заявил 17 мая 1990 года: "Тот факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает СССР твердые гарантии безопасности". "Где эти гарантии?" - спросил В.ПУТИН.

При этом он напомнил, что падение Берлинской стены, которую давно растащили на сувениры, стало возможным, в том числе, благодаря историческому выбору России в пользу демократии и свободы, искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи.

"Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и стены. Пусть виртуально, но все-таки разделяющие, разделяющие нас общий континент", - заявил В.ПУТИН.

Также Президент РФ подверг жесткой критике нынешнюю деятельность ОБСЕ.

"ОБСЕ пытается превратить в вульгарный инструмент обеспечение внешнеполитических интересов одной группы стран в отношении другой", - сказал он.

"Под эту задачу скроили и бюрократический аппарат ОБСЕ, который никак не связан с государствами-учредителями, скроили под эту задачу процедуру принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций - формально независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит подконтрольных", - подчеркнул В.ПУТИН.

Он напомнил, что согласно основополагающим документам, ОБСЕ в гуманитарной сфере призвана оказывать странам-членам организации по их просьбе содействие в соблюдении международных норм в области прав человека.

"Это важная задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела. Тем более, не навязывание этим государствам того, как они должны жить и развиваться", - подчеркнул В.ПУТИН.

"Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств", - сказал он.