Путин разочаровал США и генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер в субботу выразил разочарование словами президента России Владимира Путина о том, что расширение альянса является серьезной угрозой для взаимного доверия, передает агентство Reuters.

"Я вижу расхождение между тем, как развивалось партнерство Россия-НАТО, и речью Путина", - отметил генсек. По его словам, российский президент правильно отметил, что "холодная война" закончена, однако де Хооп Схеффер не смог согласиться с оценкой, которую Путин дал расширению НАТО и планам размещения компонентов системы ПРО США в Польше и Чехии.

В свою очередь, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Гордон Джондро (Gordon Johndroe) назвал обвинения Путина, заподозрившего США в намерении навязать свою волю всему миру, "ошибочными".

"Мы удивлены и разочарованы комментарием президента Путина. Мы рассчитываем продолжать сотрудничество с Россией в областях, важных для мирового сообщества, таких как борьба с международным терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения", - подчеркнул представитель администрации США.

Как заявил Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза, своим выступлением Путин ясно выразил свое желание, чтобы Россия играла в мире такую же роль, как и бывший Советский Союз.

Лента.ру