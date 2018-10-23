Канадский рэпер погиб после падения с крыла самолета

Мак-Мюррей умер на месте от полученных травм.

Известный рэпер Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок музыкального клипа в Канаде.

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Об этом издание Huffpost Canada узнало от менеджеров артиста. Мак-Мюррею было 34 года. Он погиб в результате падения с самолета. Музыкант во время съемок должен был пройтись по крылу летящего воздушного судна Cessna, но не удержался.

«Джон держался за крыло, пока не стало слишком поздно, и когда он его отпустил, у него уже не оставалось времени раскрыть парашют», — заявили его агенты.

Мак-Мюррей умер на месте от полученных травм. Отмечается, что самолет благополучно приземлился, а пилот не пострадал. Полиция начала расследовать инцидент.

Как сообщал УНИАН, ранее в США погиб рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.