В США застрелили рэпера Hollywood Play
06:12, 08 октября 2018Мир
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35-летний музыкант был застрелен в Нью-Йорке возле клуба Tavern Lounge, где проходила вечеринка по случаю его дня рождения.
Клуб Tavern Lounge / фото Robert Stridiron
В США погиб рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.
Как сообщает издание New York Post, 35-летний музыкант был застрелен в Нью-Йорке возле клуба Tavern Lounge, где проходила вечеринка по случаю его дня рождения.
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По словам очевидцев, к клубу подъехал черный автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.
Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где скончался. Мотивы нападавшего неизвестны.
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