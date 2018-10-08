В США застрелили рэпера Hollywood Play

35-летний музыкант был застрелен в Нью-Йорке возле клуба Tavern Lounge, где проходила вечеринка по случаю его дня рождения.

В США погиб рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.

Как сообщает издание New York Post, 35-летний музыкант был застрелен в Нью-Йорке возле клуба Tavern Lounge, где проходила вечеринка по случаю его дня рождения.

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По словам очевидцев, к клубу подъехал черный автомобиль, из которого вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где скончался. Мотивы нападавшего неизвестны.