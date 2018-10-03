National Interest: Оружие Украины может помочь Западу лишить Россию влияния

Интеграция украинской оборонной промышленности в систему безопасности Запада лишит Москву части доходов и политических рычагов.

Глобальный баланс сил переживает переходный период, поскольку мировой порядок, установленный после Второй мировой войны и распада СССР, меняется и часто оказывается нефункциональным. Зарождается многополярный мир, в котором риск начала большого конфликта растет из-за все большего количества влиятельных игроков.

Украина оказалась в эпицентре этих изменений и интересов крупных государств. Она – ключ к сдерживанию глобальных амбиций России. А с начала российского вторжения на украинскую территорию в 2014-м или даже с начала российской войны против Грузии в 2008-м Москва постоянно пытается развалить систему глобальной безопасности.

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Об этом пишет National Interest, добавляя, что Кремль стремится построить для себя определенную постсоветскую сферу влияния с новыми границами: физическими и психологическими. Для достижения этой цели наиболее важным для него инструментом стала «многоуровневая тактика». Она включает различные методы воздействия: от военных конфликтов до манипуляций национальными политическими и экономическими системами различных стран, а также кибератак и распространения дезинформации. Перед такими угрозами западная политика и система безопасности весьма уязвима. Демократиям нужно общественное доверие и бюрократический консенсус для выживания. Путин это понимает. Именно поэтому он пытается подорвать эти столбы демократической стабильности.

Похожим образом США и их союзники должны ответить и ударить Кремль в тех местах, где он наиболее уязвим, а именно в экспорте ископаемого топлива и оружия. В секторе нефти и газа Запад ведет себя последовательно, сдерживая российскую агрессию санкциями против энергетической промышленности РФ и экспортируя сланцевые энергоносители из США. Но в вопросе оборонной промышленности и торговли оружием действия были не настолько масштабными.

И именно здесь Украина может сыграть критически важную роль. В мире не так много стран с полным циклом оборонного производства. Только США, Франция, Китай, Украина и Россия обладают всеми технологическими возможностями в сфере обороны. Российская торговля оружием представляет угрозу для глобальной безопасности. Кремль использует техническое сотрудничество для достижения своих геополитических целей. Москва проводит такую политику еще со времен Холодной войны, разделяя мир на сектора стратегического влияния. В те времена США противодействовали этой деструктивной советской стратегии. И им придется снова это сделать.

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В таком контексте Украина может сыграть ключевую роль и помочь Америке благодаря своим оборонительным возможностям. Собственно, ее национальная инфраструктура строилась вокруг оборонных нужд. На протяжении более чем 20 лет США и Западу не хватало стратегии для эффективного использования украинских оборонных возможностей путем интеграции их в НАТО, которому это пошло бы на пользу.

Россия хорошо знает об этом. В результате, Кремль сделал одной из своих ключевых задач подрыв Украины, чтобы она не могла объединиться с Западом и использовать свой потенциал. Москва разработала план оккупации Востока Украины задолго до вторжения в 2014 году. И она не случайно нацелилась именно на этот регион, потому что здесь размещены ключевые элементы советской оборонной и космической индустрии. Технологии, которые производят здесь, трудно заменить. Россия не может позволить этим активам существовать в независимой прозападной Украине.

Недавняя история показывает, насколько важными Россия считает свои бывшие украинские базы. Второго декабря 2013 года российская делегация во главе с вице-премьер-министром Дмитрием Рогозиным посетила оборонные заводы на Востоке Украины, в частности в городах Днепро, Запорожье и Николаев. Не случайно, что на следующий день тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, которое предусматривало сближение страны с Западом и выводило ее из-под влияния России.

Важно то, что украинская оборонная индустрия – это естественный конкурент России. И при поддержке Запада она может серьезно сократить российские возможности в мире и сдержать геополитическое влияние Москвы. Для этого сама Украина должна стать более привлекательной в качестве партнера. Поэтому ей нужно продолжить проведение политических и военных реформ. Украинское законодательство для реформирования обороны было разработано, исходя из необходимости в 2014 году после российской аннексии Крыма и вторжения на Донбассе. А с приближением президентских и парламентских выборов, которые состоятся в Украине в следующем году, важно сохранить движение в этом направлении.

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Украинская оборонная промышленность должна переориентироваться на соблюдение стандартов НАТО и перевооружение, целью которого будет замена российского и советского оружия, которое используют некоторые страны-участницы альянса. Чехия, Венгрия, Болгария, Италия и Франции не должны сотрудничать с российским оборонным сектором. Украинский оборонпром и его продукты могут стать надежной альтернативой для этих стран.

Вдобавок, страны НАТО должны начать сотрудничать с украинской оборонной промышленностью, создавая вместе продукты, которые могут заменить существующий российский экспорт на третьих рынках, таких как Индия, Ближний Восток и Южная Америка. Такая замена критически важна не только потому, что на экспорт оружия приходится значительная часть дохода России, но и из-за российской привычки использовать оборонное техническое сотрудничество для получения политического и стратегического влияния по всему миру.

Такое расширенное сотрудничество между Украиной, НАТО и Западом в целом будет взаимовыгодным. Интеграция украинской оборонной и аэрокосмической промышленности в западную оборонительную структуру, а также будущее присоединение Украины к НАТО, сделают значительный вклад в укрепление как региональной, так и глобальной стабильности.