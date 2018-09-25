Die Welt: В Украине на кону стоит свободная Европа

Ни один из кандидатов на предстоящих украинских выборах не может предложить качественные изменения, и именно поэтому Запад не должен покидать страну сейчас.

Украина сделает свой выбор в 2019 году. Эти президентские и парламентские выборы могут заблокировать или даже уничтожить реформы и процесс демократизации, начавшийся после Революции Достоинства.

Согласно последним опросам, шансы на переизбрание действующего президента Петра Порошенко чрезвычайно скудные. Но несмотря на то, что его жестко критикуют активисты гражданского общества за причастность к коррумпированной олигархической системе, которая продолжает отравлять страну, потенциальные альтернативы кажутся еще хуже, пишет Die Welt.

Наиболее перспективный на данный момент кандидат Юлия Тимошенко считается непредсказуемым популистом, готовым пообещать избирателям «золотые горы», чтобы только вернуться к власти. К тому же, издание напоминает, что экс-премьер министр ответственна за провал первых реформ после Оранжевой революции в 2004 году. Поэтому ее победа станет символом рокового повторения истории.

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Организованная политическая сила от гражданского общества, которая смогла бы заменить старую дискредитированную политическую касту, до сих пор не появилась на горизонте. Певец и активист Святослав Вакарчук имеет многочисленных сторонников, но занимает твердую позицию по вопросу своей кандидатуры на пост президента. Он объявил, что не хочет становиться политиком. Вместо этого, он собирается лишь выражать недовольство общества теми, кто при власти.

Однако, несмотря на то, что даже самые жесткие критики нынешнего правительства уже сравнивают президентство Порошенко с пророссийским режимом Виктора Януковича, гражданское общество в Украине, которое появилось после революции на Майдане, продолжает быть активным и уверенным. И несмотря на сопротивление олигархических структур, первые реформаторские изменения в течение последних лет все же происходили. Как пример издание приводит закон о децентрализации, который гарантирует местным органам власти определенную автономию в принятии решений. Государственный бюджет был восстановлен, туманная банковская система реорганизована, а валюта стабилизирована. Также на саммите YES было объявлено о том, что Антикоррупционный суд, наконец, заработает в начале следующего года. НАБУ продолжает собирать доказательства против политиков и госслужащих. Но несмотря на это, коррумпированный суд не произносит никаких обвинений.

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Издание также напоминает о случаях преследования антикоррупционных активистов, которые на протяжении последних лет стали более частыми. Генеральная прокуратура также атакует главу антикоррупционного бюро. Правозащитники боятся, что обещанный Антикоррупционный суд появится, но не будет независимым. А властные элиты будут использовать его для преследования антикоррупционных активистов, а не нечистых на руку политиков и госслужащих.

Однако, несмотря на все это, было бы катастрофой, если бы украинские ошибки и неудачи на пути в Европу заставили Запад решить, что Украина больше не достойна поддержки. То, что четырех лет не хватило для либерализации и восстановления украинского государства и общества после многих лет работы постсоветских структур не должно никого удивлять.

Тем временем, агрессия России на Востоке Украины продолжается. И Москва не демонстрирует никакого желания выполнять Минские соглашения. При этом, она атакует Украину на другом фронте, на что западное общество почему-то не обращает внимание. На юго-востоке Украины Россия усиливает давление на важный порт в Мариуполе, атакуя украинские корабли в Азовском море.

Битва за территорию не только заставляет Украину тратить огромные ресурсы, но и становится оправданием для коррумпированной клики и ее махинаций. А тех, кто громко критикует ее, называют «не патриотами». Однако, вместо ослабления санкций против Кремля Западу все равно стоит усилить их, чтобы заставить российские войска наконец покинуть Украину. И это нужно не только для установления мира и справедливости в Европе, но и чтобы у Киева появилось пространство для восстановления.

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Издание отмечает, что несмотря на все недоверие к нынешнему правительству в Киеве, он остается меньшим злом при отсутствии лучших альтернатив. К тому же, Порошенко оказался достаточно восприимчивым к давлению со стороны гражданского общества, США и ЕС, а также международных доноров, таких как МВФ.

Однако, в долгосрочной перспективе Украине нужны новые политические лидеры, свободные от олигархического влияния. Только такие новые политики смогут предложить стране надежные перспективы. Издание отмечает, что в Украине сегодня можно увидеть абсолютно все угрозы, от которых страдает Европа. Только они очень концентрированные. Возвращение авторитаризма снова стало возможным. Однако, существует и порыв к настоящему демократическому возрождению и больших всеобъемлющих изменений. Поэтому не менее чем будущее свободной Европы поставлено на кон в Украине сегодня.